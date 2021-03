Corona : AstraZeneca-Stopp für Menschen unter 60: Rheinland-Pfalz sagt 20 000 Termine in Impfzentren ab

Foto: dpa/Jens Büttner

Weitere Zehntausende Menschen müssen auf den Corona-Schutz warten. Andere kommen dagegen früher an die Reihe, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Wie es nun in Rheinland-Pfalz weitergeht und was sie zum umstrittenen Impfstoff sagt.

Nach dem AstraZeneca-Stopp für Menschen unter 60 Jahre sagt Rheinland-Pfalz rund 20 000 Termine ab, die in Impfzentren geplant waren. „Wir werden neue Termine so zeitnah wie möglich neu vergeben. Ziel ist, dass betroffene Menschen bis Ende April neue Impftermine erhalten“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in Mainz. Betroffene müssten dazu nichts veranlassen und würden automatisch informiert.

Weiter geimpft werde AstraZeneca an Menschen über 60 Jahre. Weil davon nun Impfstoff frei ist, kündigte die Ministerin an, dass sich Rheinland-Pfälzer ab kommenden Mittwoch von 60 bis 69 Jahren für einen Impftermine registrieren lassen können. Über-70-Jährige könnten schneller an Termine kommen. Ihr sei es ein Anliegen, für die Akzeptanz von AstraZeneca zu werben, sagte Bätzing-Lichtenthäler. „Ich weiß, dass viele Nachrichten für die Bevölkerung irritierend sein können und die Geduld der Menschen auf die Probe stellen. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission ist aber klar: Menschen ab 60 Jahre können den Impfstoff uneingeschränkt nutzen.“ Die Sorge, dass auch mehr Menschen über 60 Jahre Impfungen mit AstraZeneca absagen, konnte sie nicht von der Hand weisen.

Vom AstraZeneca-Stopp betroffen sind neben den Impfzentren auch 25 000 Termine durch mobile Impfteams in der Eingliederungshilfe. 7500 Termine kommen in Krankenhäusern dazu, 5000 bei der Polizei und 900 bei der Justiz. „Wir werden versuchen, die Termine so schnell wie möglich umzuwandeln“, so die Ministerin.

Bei Zweitimpfungen - viele Menschen haben schon einen ersten Schutz mit AstraZeneca bekommen - warte das Land die Empfehlung der Ständigen Impfkommission ab. Bätzing-Lichtenthäler appellierte daran, diese schnell auszusprechen, um Menschen Sicherheit zu schaffen. „Wir warten darauf, wie wir mit den Zweitimpfungen umgehen sollen.“