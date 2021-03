Umwelt : Atomkraftwerk Cattenom wird fit gemacht für längeren Betrieb

Das französische Atomkraftwerk Cattenom nahe der deutschen Grenze. Foto: picture alliance / dpa/epa Karaba

Trier Zehn Jahre nach der Katastrophe von Fukushima ist in Frankreich kein Umdenken bei der Kernkraft zu erkennen. Auch der Pannenreaktor im belgischen Tihange läuft weiter.

Auch zehn Jahre nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima ist die Region mit den Anlagen in Cattenom und Tihange weiter von störanfälligen Atomkraftwerken umgeben. Das Kraftwerk im belgischen Tihange soll trotz Haarrissen in der Reaktorhülle noch bis 2025 weiter laufen.

In der Anlage in Cattenom, deren erster von vier Reaktoren 1986 ans Netz gegangen ist, wird der dritte Block gerade fit gemacht dafür, weitere zehn Jahre Atomstrom zu produzieren. Immer wieder, so etwa Anfang des Jahres, hat die französische Atomsicherheitsbehörde ASN auch nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima die Erdbebensicherheit von Cattenom angemahnt. Und obwohl es immer wieder zu Pannen in dem Atomkraftwerk kommt – zuletzt Anfang des Monats als 100 Kilogramm Kühlflüssigkeit entwichen sind und ein paar Tage später wurden in Abwässern erhöhte Werte einer chemischen Substanz festgestellt – sieht die ASN kein Sicherheitsrisiko in der Anlage. Erst vor ein paar Tagen hat die Atomaufsicht der Laufzeitverlängerung von 32 der ältesten Reaktoren in Frankreich zugestimmt. Statt 40 Jahre dürfen sie zehn Jahre länger am Netz bleiben.

Zwar hat es auch auf deutscher Seite immer mal wieder Bedenken an der Sicherheit der Anlage in Cattenom gegeben. Aber ernsthafte Anstrengungen, um Frankreich zum Abschalten des Kraftwerks zu bewegen, hat es seitens der deutschen Bundesregierung nicht gegeben. Anders Luxemburg. Claude Turmes, Grüner Energieminister des Landes, hatte kürzlich in einem Interview mit der Zeitung „L’essentiel“ erklärt, er arbeite an einer europäischen Koalition, um die Schließung von Cattenom zu erreichen. Mit dazu beitragen könnte auch der mit dem NDR produzierte Film „An Zéro – wie Luxemburg verschwand“, der vergangenen Sonntag in Luxemburg im Kino gezeigt wurde. Er zeigt welche Folgen ein Atomunfall an den Grenzen zu Luxemburg für das Land haben könnte.

Turmes setzt er vor allem auf seine Parteikollegen in Deutschland. Sollten diese nach der Bundestagswahl im September in die Regierung kommen, will er gemeinsam mit ihnen erreichen, dass Deutschland Frankreich dazu drängt, das Kraftwerk zu schließen, „wie es bereits bei Fessenheim der Fall war“, sagte Turmes. Das bis dahin dienstälteste Atomkraftwerk Frankreichs im Elsass ist im vergangenen Jahr abgeschaltet worden.