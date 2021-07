Umwelt : Zwei Störfälle im Kernkraftwerk Cattenom

Erneut hat es schwerwiegende Pannen im Kernkraftwerk Cattenom gegeben. Foto: dpa Foto: dpa/Christophe Karaba

Cattenom Zwei Zwischenfälle, die sich in den vergangenen Monaten im Kernkraft Cattenom ereignet haben, waren offenbar gravierender als zunächst von den Betreibern mitgeteilt. Sie wurden nun offiziell als Störfälle deklariert.

Es sind zwei Vorfälle, die zunächst als nicht so gravierend eingestuft wurden. Doch nun stellt sich heraus, dass die Zwischenfälle, die sich am 22. Dezember vergangenen Jahres und am 26. Mai dieses Jahres im französischen Kernkraftwerk Cattenom offenbar schwerwiegender waren, als von den Betreibern mitgeteilt.

Die französische Atomaufsicht stufte beide Zwischenfälle nun offiziell als Störfälle ein. Auf der Ines-Skala, mit der von null bis sieben die Schwere von Zwischenfällen in Atomanlagen bewertet wird, wird ein Störfall mit der Stufe 1 eingestuft.

Am 22. Dezember wurde bei Kontrollen im Block eins des Kraftwerks festgestellt, dass ein Ventilator nicht funktionierte, der die Notstromgeneratoren vor Überhitzung schützen soll. Laut Mitteilung des Betreibers des Kernkraftwerks sei ein Ersatz-Ventilator eingeschaltet worden. Alle notwendigen Notstromgeneratoren hätten funktioniert, daher habe keine Gefahr für die Anlage und die Umwelt bestanden. Zwei Tage später meldete das Kraftwerk der Atomaufsicht den Zwischenfall und stufte ihn auf der Ines-Skala mit null, also als Störung ein.

Nach einer Untersuchung der Panne habe man allerdings festgestellt, dass der Ventilator möglicherweise seit 16. September, also mehr als drei Monate, nicht funktioniert hat, heißt es in der Mitteilung des Kraftwerks. An diesem Tag habe die letzte Kontrolle in diesem Bereich stattgefunden. Daher habe man nun Anfang der Woche bei der Atomaufsicht beantragt den Zwischenfall neu zu bewerten und diesen als Störfall (Stufe 1 auf der Ines-Skala) einzustufen.