Abfall : Auch andernorts lautet die Frage: Biotonne oder Biotüte?

Die Menge an getrennt gesammelten, biologisch abbaubaren Abfällen blieb laut Umweltbundesamt zuletzt weitgehend konstant. 2017 wurden etwa 15,8 Millionen Tonnen in Kompostierungs- und Vergärungsanlagen behandelt. Davon wurden 4,2 Millionen Tonnen Kompost und fast 3,4 Millionen Tonnen Gärreste produziert, die als Bestandteil von Blumenerde oder als Dünger in der Landwirtschaft genutzt werden. In den Vergärungsanlagen wurden 626 Millionen Kubikmeter Biogas erzeugt.