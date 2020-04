Auch in Corona-Zeiten ist zu Hause nicht alles verboten

Trier Der TV fragt nach: Gelten für Treffen in meiner Wohnung oder auf meinem Balkon andere Regeln als auf öffentlichen Straßen oder in Parks? Ja, sagen die Verantwortlichen.

Das vor zwei Wochen zur Eindämmung des Corona-Virus erlassene Kontaktverbot greift: Trotz Bilderbuchwetter und frühlingshafter Temperaturen halten sich die Rheinland-Pfälzer bislang weitgehend an die Vorgabe, grundsätzlich nur noch allein oder zu zweit aus dem Haus zu gehen und einen Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten. Das gilt, wenn jemand in der Öffentlichkeit unterwegs ist.

Gelten die gleichen Vorschriften der sogenannten Corona-Bekämpfungsverordnung aber auch für den privaten Bereich, also etwa die eigene Wohnung, den Garten oder Balkon? Nein, heißt es gleichlautend aus dem Mainzer Innenministerium und von der Trierer Polizei. Nach der derzeitigen Rechtslage liege bei privaten Feiern im nichtöffentlichen Raum kein Verstoß gegen die Corona-Verordnung vor, sagte Polizeisprecher Karl-Peter Jochem unserer Zeitung. Eine solche Feier könnte demnach unter Verweis auf diese Verordnung auch nicht aufgelöst werden. Jochem appelliert allerdings an die Einsicht der Bürger, auch im privaten Bereich die Kontakte zu reduzieren und auf Feiern oder Gartenpartys zu verzichten.

Ähnlich äußert sich auch der Sprecher von Innenminister Roger Lewentz. Bislang habe die Landesregierung wegen der verfassungsrechtlich garantierten Unverletzlichkeit der Wohnung private Feiern nicht unter Bußgeldandrohung gestellt. Man behalte sich allerdings „eine Klarstellung vor“, wenn das Verhalten der Bürger im privaten Bereich den Bemühungen zur Eindämmung der Pandemie zuwiderlaufe, so der Ministeriumssprecher. Was mit Klarstellung gemeint ist, sagte er nicht.

Auch in anderen Bundesländern sind private Treffen im kleineren Rahmen erlaubt. Im baden-württembergischen Heilbronn ist beispielsweise von maximal fünf Personen die Rede, die sich zum Grillen im Garten treffen dürften. Für Familien gelten andere Regeln. In Nordrhein-Westfalen heißt es, bei privaten Treffen mit einer größeren Anzahl an Menschen handele es sich um eine Veranstaltung. Und die seien auch im privaten Bereich verboten.