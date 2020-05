Gastronomie : Auch in der Kneipe gilt: Bitte Abstand halten!

Trier Die Wiedereröffnung der regionalen Gastronomie wird unterschiedlich bewertet. Noch sind weitere Lockerungen nicht in Sicht.

Ab Mittwoch hat die gastronomielose Zeit ein Ende: In Rheinland-Pfalz dürfen Restaurants, Kneipen, Biergärten, Cafés oder Eisdielen endlich wieder öffnen. Während einige Gastronomen schon seit Tagen am Werkeln sind, um die ab dann geltenden Vorschriften zu erfüllen und keinen Ärger mit Ordnungsbehörden zu bekommen, winken vor allem viele Inhaber kleinerer Gaststätten ab, weil die Auflagen zu hoch sind. Aber auch potenzielle Gäste sind durch die am Wochenende veröffentlichten Hygiene- und Schutzmaßnahmen abgeschreckt. Danach müssen Gastronomiebesucher künftig im Innen- und Außenbereich einen Mundschutz tragen, den sie nur am Tisch ablegen dürfen – „für die Dauer des Sitzens“, wie es in der vom Wirtschaftsministerium, dem Gaststättenverband Dehoga und den Industrie- und Handelskammern im Land erstellten Handreichung Gastgewerbe wörtlich heißt.