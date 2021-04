Sicherheit : Luxemburg sichert Stadt mit Pollern

Luxemburg Wie in Trier sollen auch in der Stadt Luxemburg zahlreiche Poller die Fußgängerzone schützen.

Für die 13 Poller, die rund um die Fußgängerzone in der Oberstadt installiert werden, hat der Gemeinderat die Summe von 4,5 Millionen Euro veranschlagt. Die neuen Poller ersetzen auch die an einigen Stellen installierten Betonblöcke. Sie sollen Anschläge mit einem Auto oder LKW verhindern. Möglicherweise ist das auch eine Reaktion auf die Amokfahrt in Trier. Dort ist ein 51-Jähriger im Dezember durch die Fußgängerzone gerast und hat gezielt Menschen angefahren. Auch in Trier sollen Poller die Fußgängerzone sicherer machen.