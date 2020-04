Kriminalität : Auch Schwindler stehen auf Coronahilfen

Trier Nicht nur existenzgefährdete Kleinbetriebe profitieren von den aktuellen staatlichen Zuschüssen.

Gelegenheit macht Diebe: Wo viel Geld verteilt wird, sind auch Betrüger nicht weit. Diese Erfahrung machen derzeit Banken und Behörden, wenn es um die sogenannten Corona-Soforthilfen des Bundes geht. Mit den nicht zurückzahlbaren Zuschüssen sollen Selbstständige und kleine Unternehmen unterstützt werden, deren Geschäft angesichts der Corona-Pandemie leidet oder ganz ausfällt.

Damit rasch und möglichst unbürokratisch geholfen werden kann, ist das Antragsverfahren relativ einfach gehalten. Das auf diversen Seiten im Internet zu findende Formular umfasst gerade einmal vier Seiten und ist in wenigen Minuten ausgefüllt. Allein bei der rheinland-pfälzischen Investitions- und Strukturbank ISB gingen bis Dienstag über 72 000 Anträge ein. Knapp 300 Millionen Euro wurden nach Angaben von Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) bereits ausgezahlt.

Aber ging dabei immer alles mit rechten Dingen zu? Und wurde das Geld auch wirklich in jedem Fall an wegen der Corona-Pandemie um ihre Existenz fürchtende Kleinbetriebe ausgezahlt, oder profitierten am Ende womöglich auch Betrüger davon?

Nach Angaben von ISB-Sprecherin Claudia Belz wurde das Verfahren in Rheinland-Pfalz von vornherein so ausgestaltet, dass es Betrüger möglichst schwer haben. So verlange die ISB etwa eine Kopie des Personalausweises und einen Gewerbenachweis. „Außerdem genehmigen wir nur Postleitzahlen in Rheinland-Pfalz und überweisen nicht auf Konten mit ausländischer Bankkontonummer“, sagte Belz unserer Zeitung. Nur wenn alle Dokumente vorlägen und zueinander passten, werde dem Antrag auch stattgegeben. Das Verfahren dauere dadurch zwar etwas länger als die automatisierten Verfahren anderer Bundesländer, biete dafür aber auch ein relativ hohes Maß an Sicherheit. Betrugsfälle habe man bislang nicht festgestellt, so die ISB-Sprecherin.

Andernorts allerdings schon. Die für Wirtschaftsstrafsachen zuständige Koblenzer Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen in mehreren Fällen wegen möglicher falscher Angaben bei der Beantragung von Corona-Soforthilfen. Das bestätigte Oberstaatsanwältin Martina Müller-Ehlen auf Anfrage unserer Zeitung. Danach würden mittlerweile mehrere Unternehmen verdächtigt, sich unberechtigt Fördermittel erschlichen zu haben. In einem Fall soll etwa ein Mann einen kleinen Nebenerwerb als Haupteinkunftsquelle angegeben, seinen Hauptjob als Arbeitnehmer aber verschwiegen haben. In einem anderen Fall habe ein Firmeninhaber mehr Arbeitnehmer angegeben, als er tatsächlich beschäftige. Selbstständige und Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten können einen einmaligen Zuschuss von bis zu 9000 Euro bekommen, Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten maximal 15 000 Euro.

In beiden Fällen gehe es um Betrugsverdacht, so die Koblenzer Oberstaatsanwältin, deren Behördenleiter angekündigt hat, derartige Straftaten mit Nachdruck zu verfolgen. So könnten unrechtmäßig erlangte Fördermittel durch Kontopfändung schon im Ermittlungsverfahren sichergestellt werden. Den Betrügern drohten Geld- und in schweren Fällen sogar Gefängnisstrafen.

Während es in Rheinland-Pfalz derzeit offenbar nur wenige Fälle gibt, in denen einzelne falsche Angaben machten, um sich finanzielle Vorteile zu verschaffen, lief der Corona-Soforthilfe-Schwindel etwa im Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen wesentlich ausgeklügelter ab. Das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium musste das Soforthilfe-Programm für Selbstständige und kleine Unternehmen am Gründonnerstag sogar stoppen, nachdem eine Betrugsmasche aufgeflogen war, bei der über falsche Internetseiten Daten abgegriffen und mit neuen Kontoverbindungen an das Ministerium weitergeleitet worden sein sollen. So sollen die Betrüger die Fördergelder selbst eingestrichen haben. Mehrere Hundert kleine Betriebe sollen den Kriminellen auf den Leim gegangen sein.

Auch Sachsen hatte Ende vergangener Woche wegen Betrugsverdachts vorübergehend die Zahlung von Soforthilfe-Zuschüssen des Bundes gestoppt. Unbekannte hatten die offizielle Seite der Sächsischen Aufbaubank demnach – wie in Nordrhein-Westfalen – kaum merklich verändert, um mit der gefälschten Seite Daten von Unternehmen abzugreifen und anschließend mit ihren eigenen Kontodaten die entsprechenden Anträge zu stellen.

Es gab auch Hinweise auf Missbrauch des Verfahrens in Bayern, wo die Antragsteller noch Anfang April nicht einmal Steuer- und Personalausweisnummer angeben mussten. Das war zwar angenehm unbürokratisch, aber eben auch besonders einladend für Kriminelle, die es auf das Geld anderer Leute abgesehen haben.