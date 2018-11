Auf der Weide leben, auf der Weide sterben (Video)

Familie Grommes hält Bio-Rinder und -Schweine das ganze Jahr über draußen – und schießt als einer von wenigen Betrieben in Deutschland die Tiere direkt auf der Weide. Dem Vieh bleibt so viel Stress erspart. Den Bauern auch. Von Katharina De Mos

Als die schwarz-weißen Schweine hören, wie sich der Geländewagen der Familie Grommes ihrer Wiese nähert, galoppieren sie grunzend auf ihn los, dass die Erde spritzt und die großen Schlabberohren nur so fliegen. Doch zu früh gefreut. Der Wagen rollt vorbei Richtung Rinder, die im Hochwaldort Bescheid etwas weiter unterhalb auf einer großen Weide stehen.

Schon von weitem ist zu erkennen, dass mal wieder eine Kuh ausgebüxt ist – wie auch immer sie das über den Elektrozaun hinweg geschafft haben mag. Neben ihr steht ein frisch geborenes Kalb, das nun erstmals auf die Menschen trifft, die sich in den nächsten zweieinhalb bis drei Jahren um es kümmern werden: Christian (38) und Sarah (35) Grommes, die Chefs von „Highland Cattle Hochwald“.

Auch Tochter Jana ist dabei und beobachtet aus sicherem Abstand von der Ladefläche des Autos aus, wie ihre Mutter die Tiere mit Brötchen wieder auf die Weide lockt. Die Biobauern halten zwei verschiedene Rassen: zum einen zottelige schottische Hochland-Rinder. Zum anderen Aubrac-Rinder, die in der unwirtlichen Hochebene des französischen Zentralmassivs heimisch sind. Diese haben große, geschwungene Hörner, samtig braunes Fell und einen schwarzen Lidstrich, der sie wie geschminkt aussehen lässt. Tiere, die allesamt so robust sind, dass sie das ganze Jahr über auf der Weide bleiben können. Ställe, Enge, Hormone, beißende Ammoniakgase aus Spaltenböden, künstliche Besamung oder Kraftfutter – das kennen sie nicht. Im Sommer gibt’s frisches Gras. Im Winter Heu. „Freiheitshaltung“ nennen die Bio-Landwirte das.

„Die Mutter legt ihr Junges anfangs in den Hecken ab.“ Von der Herde entfernt. Das sei ein Instinkt, um es vor dem Wolf zu schützen, erklärt Christian Grommes das Verhalten seiner Tiere. Vor knapp zehn Jahren wurde er durch Zufall zum Nebenerwerbsbauern. Im Hauptberuf ist der Mann mit dem kantigen roten Bart Fuhrparkleiter bei der Tierkörperbeseitigung Rivenich.

Damals traf er auf einer seiner Touren einen unglücklichen Landwirt, der gerade ein Kalb verloren hatte – und der nicht mehr wollte. Wenn jemand ihm Geld für seine drei Rinder gäbe, dann würde er sie morgen verkaufen, sagte der Mann zu Grommes. Und Grommes kaufte.

„Da hatten wir plötzlich drei Kühe – und Ahnung von nichts“, erinnert sich seine Frau. Viel ist seitdem passiert. Inzwischen hat die Familie Grommes rund 50 Rinder, 20 Schwäbisch-Hällische Landschweine, 65 Hektar gepachtetes Land, die sie als Wiesen, Weiden und Äcker nutzen, sowie ein eigenes Schlachthaus mit kleinem Hofladen.

Freunden und Familie hatte das Fleisch so gut geschmeckt, dass „plötzlich alle was haben wollten“, erinnert sich Sarah Grommes. Und so wuchs der Betrieb.

Allerdings stand seine Existenz zwischenzeitlich auf der Kippe. Fürs Schlachten seien nur noch drei Alternativen übrig geblieben: Saarburg, Prüm und Bollendorf. Keinen dieser weiten Wege wollten die Bauern ihren Rindern zumuten. Ein Tier, das drei Jahre lang im Freiland gelebt habe, gehe nicht freiwillig auf einen Hänger, sagt Grommes. „Diese Panik in den Augen. Und dann haben die geschrien. Ich bin nicht der Weichste, aber das war schon eine Nummer“, sagt er. Eine Woche vor jedem Transport hätten er und seine Frau sich mies gefühlt und schlecht geschlafen. Nicht nur Tier und Mensch, auch die Qualität des Fleisches leide durch das viele Adrenalin unter dem Stress.

Und so stand für die beiden fest: Entweder sie können ihr Vieh selbst töten und schlachten – oder sie hören auf. Was folgte, waren anstrengende Bauarbeiten, Weiterbildungen und harte Verhandlungen mit den Behörden. Denn Grommes’ Ziel war es, die Rinder und Schweine direkt auf der Weide zu schießen, sodass sie überhaupt nicht ahnen, was mit ihnen passiert. Das EU-Recht hatte er auf seiner Seite, doch die deutschen Behörden musste er erst überzeugen.

Grommes ließ nicht locker und setzte sich durch. Unter strengen Auflagen in Bezug auf Kaliber, Schusshöhe oder Treffsicherheitsnachweise gestattete die Verwaltung ihm den Weideschuss schließlich. Ein Jahr lang wurde daraufhin kein einziges Tier geschlachtet. Stattdessen mischte das Paar Beton und zog Mauern hoch. In Eigenleistung entstand so ein Schlachthaus mit Kühlräumen, Wurstküche und kleinem Verkaufsladen. Kein einziger Kunde sei abgesprungen, sagt Sarah Grommes stolz.

Wenn der Schlachttermin naht, dann stellt ihr Mann, der bei der Bundeswehr den Umgang mit Waffen lernte, einen Hochsitz an der Weide auf, zielt auf den Kopf von Kuh oder Schwein und schießt. Da das Gewehr einen Schalldämpfer hat, erschrickt die Herde nicht. Das getroffene Tier sackt zu Boden und wird wenig später mit einem Schnitt durch die Halsschlagader getötet. Das Töten gehe nicht spurlos an einem vorbei, sagt Grommes, der zwischenzeitlich auch das Schlachten erlernt hat. Doch für das Tier sei es so die beste Variante.

Auch Lohnschlachtungen bietet der Grommes-Hof an. Allerdings erst, nachdem die Tiere sich drei Tage lang eingewöhnen und vom Transport erholen konnten.

Direkt vor Ort kann man Braten, Würste oder Schinken kaufen. Manche Kunden nehmen gleich 50 Kilogramm, andere nur zwei Rouladen. Es sei immer mehr Menschen wichtig, dass das Fleisch nicht nur eine gute Qualität besitze, sondern dass die Tiere auch glücklich gelebt haben, sagt Sarah Grommes. Mit anderen Worten: Leute, die beim Biss in ihren Hamburger nicht länger die Augen davor verschließen wollen, wie die Tiere gelebt haben und wie sie gestorben sind.

