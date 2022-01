Tiere : Rheinland-pfälzische Tierheime verhängen Aufnahmestopps – und in der Region?

Im Tierheim in Trier gibt es für Hunde einen Aufnahmestopp. Foto: Thorben Behring

Trier/Altrich In Ludwigshafen und Koblenz sind die Tierheime brechend voll, es werden teilweise keine Hunde und Kleintiere mehr aufgenommen. Sind auch die Tierheime bei uns am Limit? So ist die Lage in Altrich und Trier.