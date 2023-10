Nahost-Konflikt Angst vor Anschlägen in Deutschland Zum Schutz vor Anschlägen: Verstärkte Polizeipräsenz vor jüdischen Einrichtungen in der Region Trier

Nach den Hamas-Anschlägen in Israel warnen deutsche Sicherheitsbehörden vor antisemitischen Protesten gegen jüdische Einrichtungen und Gebetshäuser. Die palästinensische Terrororganisation hat für diesen Freitag weltweit zu Märschen aufgerufen. Das Bundeskriminalamt schließt auch Anschläge in Deutschland nicht gänzlich aus. Das Bundesinnenministerium geht von einer „erhöhten Gefährdungslage“ in Deutschland aus und hat die Landesbehörden zum erhöhten Schutz von jüdischen und israelischen Einrichtungen aufgerufen.