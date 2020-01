Trier Die Bediensteten des Trierer Gefängnisses wussten um das drohende Aus für „ihren“ Knast. Jetzt haben sie traurige Gewissheit.

Nur zwei Monate vor dem spektakulären Ausbruch hatte übrigens der damals noch neue Justizminister Herbert Mertin der Trierer JVA seinen Antrittsbesuch abgestattet. Trotz „kleinerer Probleme“ gebe es „nicht viel Anlass, in die Trierer Anstalt zu investieren“, lautete seinerzeit Mertins Fazit. Fast auf den Tag genau 20 Jahre später zieht der liberale Minister einen Schlussstrich unter das Kapitel Trierer Gefängnis. Wenn die Sanierung des Wittlicher Gefängnisaltbaus bis dahin über die Bühne gegangen ist, soll die Trierer JVA in sieben Jahren dichtgemacht werden, kündigte der Minister am Dienstag in Mainz an. Den Trierer Beschäftigten durfte das zeitgleich Mertins Staatssekretär Philipp Fernis vor Ort verkünden. Die 120 Justizvollzugsbediensteten hatten insgeheim schon länger damit gerechnet, dass das Aus für Trier wohl kaum noch abgewendet werde könne. Er habe zwar noch einen Funken Hoffnung, meinte ein Personalratsmitglied vor zwei Jahren, „doch der ist klitzeklein“.