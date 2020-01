Kostenpflichtiger Inhalt: Justiz : Letzter Funken Hoffnung erloschen - Aus von JVA Trier trifft 120 Mitarbeiter

Quadratisch, praktisch, aber für das Mainzer Justizministerium nicht mehr gut genug: Das Trierer Gefängnis wird geschlossen. Foto: dpa/Birgit Reichert

Trier Die Bediensteten des Trierer Gefängnisses wussten um das drohende Aus für „ihren“ Knast. Jetzt haben sie traurige Gewissheit.

Als das neue Gebäude 1977 in Betrieb genommen wurde, da mussten Ortsfremde und auch manche Einheimische schon mit der Nase draufgestoßen werden, dass es sich bei dem quadratischen Bau um ein Gefängnis handelt. Die „optische Täuschung“ war gewollt: Man gab sich seinerzeit fortschrittlich-liberal, die neue Justizvollzuganstalt sollte nicht aussehen wie ein Gefängnis. Statt einer Mauer rundherum gab es ein Stückchen grüne Wiese mit einem zwei Meter hohen Zäunchen, statt dickem Mauerwerk mit vergitterten Fenstern Waschbeton mit Glasbausteinen.

23 Jahre später war es mit der Beschaulichkeit vorbei. Der zu lebenslanger Haft verurteilte Mörder Muhamed Agovic türmte im Dezember 2000, wenn auch unterstützt von einer Justizbediensteten, relativ mühelos aus dem Knast. Ein Ausbruch mit Folgen.

Das Land wechselte danach nicht nur die Gefängnisleitung aus, sondern verbesserte auch die Kontrollen in der Haftanstalt, ließ Gitter, Kameras und neue Zäune mit Nato-Stacheldraht installieren. Seitdem ist auch von außen sichtbar, dass es sich bei dem Gebäude nicht um einen vermeintlich schmucklosen Bürokomplex handelt, sondern um ein Gefängnis.

Nur zwei Monate vor dem spektakulären Ausbruch hatte übrigens der damals noch neue Justizminister Herbert Mertin der Trierer JVA seinen Antrittsbesuch abgestattet. Trotz „kleinerer Probleme“ gebe es „nicht viel Anlass, in die Trierer Anstalt zu investieren“, lautete seinerzeit Mertins Fazit. Fast auf den Tag genau 20 Jahre später zieht der liberale Minister einen Schlussstrich unter das Kapitel Trierer Gefängnis. Wenn die Sanierung des Wittlicher Gefängnisaltbaus bis dahin über die Bühne gegangen ist, soll die Trierer JVA in sieben Jahren dichtgemacht werden, kündigte der Minister am Dienstag in Mainz an. Den Trierer Beschäftigten durfte das zeitgleich Mertins Staatssekretär Philipp Fernis vor Ort verkünden.

Die 120 Justizvollzugsbediensteten hatten insgeheim schon länger damit gerechnet, dass das Aus für ihren Arbeitsplatz wohl kaum noch abgewendet werde könne. Er habe zwar noch einen Funken Hoffnung, meinte ein Personalratsmitglied vor zwei Jahren, „doch der ist klitzeklein“.

Seit Dienstag dürfte der Funken erloschen sein, auch wenn der Landeschef des Bundes der Strafvollzugsbediensteten, Winfried Conrad, noch darauf verweist, dass es bis 2027 noch lange hin sei. Vielleicht ergebe sich ja noch eine andere Verwendungsmöglichkeit für Trier, so der Gewerkschaftsvorsitzende im Gespräch mit unserer Zeitung.

Derweil verwies der Minister in Mainz darauf, dass es keine Entlassungen geben werde und sämtliche Trierer Mitarbeiter die Möglichkeit erhielten, künftig in Wittlich zu arbeiten. Besondere Härten werde an möglichst vermeiden, versprach Mertin, auch deshalb werde die offene Vollzugsabteilung der JVA Trier in Saarburg erhalten bleiben.