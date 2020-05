Festival : Ausgefallenes Rock am Ring: Neuigkeiten zum Ticket-Umtausch

Nürburgring Aufpassen, wer ein Ticket für Rock am Ring 2020 besitzt: Dieses kann nun gegen ein 2021er-Ticket umgetauscht werden. Wer allerdings nächstes Jahr nicht auf den Ring möchte, der muss sich noch gedulden.

Neuigkeiten für alle, die ein Ticket für die 2020er-Auflage von Rock am Ring besitzen: Diese können nun umgetauscht werden. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit.

Viele Fans hatten es schon seit Beginn der Corona-Krise vermutet, vor einigen Wochen folgte die Bestätigung: Rock am Ring wird 2020 nicht stattfinden. Seitdem fragen sich viele Ticketbesitzer, was mit ihren Karten passiert. Nun bringt der Veranstalter Licht ins Dunkel.

Rock am Ring, Lott, Rocco & Co.: Wie coronabedingte Absagen die Veranstalter treffen

Das Festival Rock am Ring sollte 2020 sein 35. Bestehen auf dem Nürburgring feiern. Als Headliner waren Green Day, System of a Down und Volbeat bestätigt. Aufgrund des Veranstaltungsverbotes in der Corona-Krise wurde das Festival vor einigen Wochen abgesagt.