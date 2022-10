Empfehlungen der Redaktion : Unser Ausgehtipp der Woche: Das Culinarium in Nittel

Unser Ausgehtipp der Woche: Das Culinarium in Nittel

Innenansicht: Das Culinarium in NIttel wird von Küchenchef Walter Curmann geleitet. Foto: Culinarium Nittel

Nittel Wohin zum Essen? Lesen Sie Empfehlungen aus der Volksfreund-Redaktion:

Manche Ehen müssen im Himmel geschlossen worden sein, so wie die von Walter und Carina Curman. Er, ein österreichicher Spitzenkoch aus der Steiermark, sie eine Winzerin aus Nittel an der Obermosel. Für den Gast ist diese Melange aus schmackhaften Gerichten und köstlichen Weinen einfach traumhaft. Ich bin Fan der österreichischen Küche – mein Vater ist gebürtiger Österreicher. Daher erinnern mich viele von Walters Speisen an meine Kindheit. Meine Ur-Oma war eine hervorragende Köchin, ihre Marillenknödel mit gerösteten Semmelbröseln ein Gedicht... Ich drifte ab.