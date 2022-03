Ausstellungen : Bunt klingende Hafenmelodie

Installation „Freight“ von Simon van Parys. Foto: TV/Eva-Maria Reuther

Trier In der Ausstellung „Ahoi“ in der Kunsthalle Trier präsentieren Künstlerinnen und Künstler ihren Blick auf ihren Heimathafen.

„Schiffe trägst Du, so wie das Meer“, hatte vor bald 2000 Jahren der Römer Ausonius die Mosel besungen. Was aber wäre der Strom ohne seine Häfen, den multi-kulturellen Umschlagplätzen von Waren und Informationen, die Flüsse tagaus tagein über Länder und Grenzen transportieren? Einer der wichtigen Moselhäfen zwischen der Quelle in Frankreich und der Mündung in Koblenz ist der Hafen Trier. In diesem Jahr feiert die Trierer Hafengesellschaft ihren 60. Geburtstag. Ihr Jubiläum verbindet sie mit einer Ausstellung, die in Kooperation mit der Europäischen Kunstakademie Trier entstand und in der Kunsthalle dort gezeigt wird.

Der Hafen stehe für Freiheit, erklärte Oberbürgermeister Wolfram Leibe zur Eröffnung. Angereist war dazu auch aus dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Weinbau der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft,Staatssekretär Andy Becht. Der Politiker unterstrich die europäische Bedeutung des Hafens und der Flussschiffahrt für den Güterverkehr. „Mit der Ausstellung wollten wir eine Brücke bauen und den Hafen in die Stadt bringen“, erklärte der Geschäftsführer der Hafengesellschaft Volker Klaasen. Als Geburtstagsgeschenk überreichte der Hauptgeschäftsführer der Industrie-und Handelskammer Trier, Jens Glockauer, eine Ehrenurkunde der IHK.

„Ahoi“ heißt die Schau aus Gemälden, Fotografien, Grafik und Installationen, in der 15 Künstlerinnen und Künstler sowie ein Künstlerduo „ihre Heimathäfen interpretieren“. Kuratiert wurde die Ausstellung gemeinsam vom Hausherrn Simon Santschi und dem Trierer Künstler Laas Koehler. Wie gesagt ist die Mosel ein europäischer Fluss, ein Zubringer zu den großen Häfen in Rotterdam, Basel oder Antwerpen. Weshalb neben Kunstschaffenden aus Trier auch Künstlerinnen und Künstler aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und der Schweiz vertreten sind.

Der Hafen ist seit jeher in der Kunst-und Geistesgeschichte symbolisch aufgeladen, als Ort der Sicherheit, der Heimkehr, der schon erwähnten Freiheit, des Austauschs und der kulturellen Vielfalt. Häfen wirken auf die Soziokultur eine Stadt und einer Region und bringen sogar ihre eigene Subkultur hervor, so wie Antwerpens berühmtes Rotlichtviertel „Schipperskwartier“ (Schiffersquartier).

Die Trierer Ausstellung setzt sich nicht systematisch mit dem Hafen auseinander. Ihr Zugriff ist ganz subjektiv und bildschöpferisch vielfältig. Eine Serie Hafen-Ansichten aus Trier in gewohnt kleinformatiger realistischer Malweise legt Josef Hammen vor. Dagegen untersucht Alexander Harry Morrison in einem großformatigen Holzschnitt die Struktur von Hafenmauern. Ein dichtes eindrückliches Gewirk aus Farbe, vertikalen und horizontalen Linien ist der Hafen im wandfüllenden Querformat von Katharina Worring, die übrigens ein Atelier im Trierer Hafen unterhält.

Um Menschen geht es in Edourd Olszewskis Fotografien. Großes Melodram ist in Bernd Janßen-Thuls Hafen-Fotos angesagt. Dem Klang des Hafens hat Bernd Bleffert in seiner Installation sensibel nachgehört. Hokusais berühmte „große Woge“ scheint sich zeitgenössisch überschrieben in der gestalteten Container-Wand des Sprayers Sarouk wiederzufinden, deren „Street Art“ allerdings nichts mehr mit der ursprünglich widerständigen Grafitti-Kunst zu tun hat. In einer interessanten Arbeit setzt sich Teresa Habild in der zeitgenössischen Bildsprache des Comics am Beispiel des Hafens mit dem Thema Zeitenwende auseinander.

Eine ganz neue Art Leuchtfeuer präsentiert Markus Zender mit seinen Mixed Media. Fotografien zeigt zudem Ralf Schuh (alle Künstler Trier ). Flüsse sind wie Künstler notorische Grenzgänger und –überschreiter. Auch die stärkste Arbeit der Schau kommt von einem Grenzgänger. „Freight“ (Fracht) heißt die erzählfreudige Installation des in Halle lebenden Belgiers Simon Van Parys, dem man die Erfahrung des Künstlers als Regisseur ansieht. Van Parys hat ein ebenso fiktives wie realitätsnahes Szenario geschaffen, das den Hafen als Handels-und Umschlagplatz für Güter aller Art zeigt vom Ziegel bis zum Kriegsgerät.

Leider etwas beiläufig ist die ausdrucksstarke Installation „Nemesis“ des Baseler Künstlers andreasschneider gehängt, deren riesiges Stahlskelett die Ausbeutung und Zerstörung von Natur und Umwelt (hier am Beispiel Walfang) thematisiert. Der Warenwert der Schiffsfracht wird getauscht gegen das Werte-Symbol Geld in der schlichten aber schlüssigen Bildsprache der Installation der Luxemburgerin Chiara Dahlem. Surreal entrückt kommt das Terminal 1 des Antwerpener Hafens im Gemälde von Joost Verhagen daher, farbmächtig präsentiert sich dagegen Sasja Hagens Rotterdamer Hafen. Sehr feinsinnig in der Art alter Veduten: die Hafenlandschaft des Duos Paul Hommage und Yumi Takeuchi aus Nancy.

Alles in allem eine bunt klingende bildnerische Hafenmelodie.