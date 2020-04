Coronavirus : Ausweitung der Test-Kapazitäten angekündigt – Trierer Labor untersucht fast 200 Proben täglich

Trier Ministerpräsidentin Dreyer kündigte Ausweitung der Kapazitäten an. Wöchentlich über vier Millionen Corona-Tests soll es, so jedenfalls die Vorstellung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), demnächst geben.

Es seien mittlerweile mehr Laborkapazitäten in Deutschland vorhanden, sagt der Trierer Mikrobiologe Ernst Kühnen. Mittlerweile lägen die Ergebnisse der Corona-Tests schneller vor. Dauerte es vor ein paar Wochen noch mehrere Tage bis eine Infektion nachgewiesen werden konnte, könnte das mittlerweile schon innerhalb von ein paar Stunden der Fall sein. Das Trierer Großlabor Synlab, für das Kühnen arbeitet, könnte inzwischen Testergebnisse in der Regel am selben Tag liefern. Derzeit würden rund 180 dieser PCR-Tests pro Tag in dem Trierer Labor ausgewertet. Es bestehe die Möglichkeit, die Zahl noch weiter auszuweiten. Bei den PCR-Tests wird mittels eines Abstriches im Mund-Rachen-Raum untersucht, ob Coronaviren nachgewiesen werden können.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte gestern an, die Zahl der Tests im Land weiter auszuweiten. Insgesamt sei man, was die Testkapazitäten angehe, gut aufgestellt. Zuletzt wurden rund 5000 Corona-Tests pro Tag in Rheinland-Pfalz durchgeführt.

Neben der Ausweitung der PCR-Tests wird im Zusammenhang mit der Diskussion um eine Lockerung der Kontaktsperren auch immer wieder über sogenannte Antikörpertests gesprochen. Dieses Tests können laut Kühnen nachweisen, wenn der Körper sich eine gewisse Zeit mit dem Virus auseinandergesetzt habe. Damit könne überprüft werden, ob man überhaupt schon mal in den vergangenen Wochen eine Coronavirus-Infektion durchgemacht habe. Ein solcher Antikörpertest mache aber keinen Sinn in der Frühphase einer nachgewiesenen Corona-Infektion. In den ersten acht Tagen und später nach Krankheitsbeginn könne der Test oft negativ sein. Außerdem so Kühnen, gebe der Antikörpernachweis zur Zeit wissenschaftlich fundierte Auskunft darüber, dass jemand nach einer Corona-Infektion auf Dauer oder längere Zeit vor einer Neuinfektion geschützt sei. Zwar sei davon auszugehen. Aber: „Eine Sicherheit gibt es zur Zeit noch nicht“, so Kühnen. Solche Tests gehörten nicht in die Hände der Bevölkerung, warnt der Mediziner. Sie sollten ausschließlich von Ärzten durchgeführt und bewertet werden. Seriös seien solche Tests, die in einem spezialisierten Labor durchgeführt werden könnten, so Kühnen.