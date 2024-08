Neues Gesetz Grüne Heizungen, E-Autos und saubere Industrie: Was sich bis 2040 ändern muss

Schon fünf Jahre früher als der Bund will Rheinland-Pfalz klimaneutral werden, wie aus einem Gesetzesentwurf der Landesregierung hervorgeht, der unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Bis 2040 sollen im Land also weniger Treibhausgase ausgestoßen werden, als etwa der Wald aufnehmen kann. Doch was bedeutet das geplante Gesetz fürs Heizen, Autofahren und die Industrie?