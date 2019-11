Trier Im Großherzogtum werden deutlich mehr Fahrzeuge geklaut als anderswo. Warum eigentlich?

Luxemburg ist das europäische Eldorado für Autodiebe: Nach einer Studie des Statistischen Amts der EU werden im Großherzogtum vergleichsweise die meisten Fahrzeuge gestohlen – jährlich 328 je 100 000 Einwohner. Zum Vergleich: In Deutschland waren es im Zeitraum zwischen 2015 und 2017 jährlich 69 geklaute Autos, beim EU-Schlusslicht Dänemark gerade einmal vier gestohlene Fahrzeuge.

Das Positive an der jüngsten Eurostat-Statistik: Die Zahl der Autodiebstähle ist in der Gesamten Europäischen Union stark rückläufig. Wurden vor zehn Jahren in der EU noch jedes Jahr rund 983 000 Autos entwendet, waren es zuletzt jedes Jahr „nur“ 697 000 Fahrzeuge. Das entspricht einem Rückgang von rund einem Drittel.