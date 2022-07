Straßenverkehr : Autofahren bei Hitze – Tipps für den Hochsommer

Temperaturen über 60 Grad sind in Autos im Sommer keine Seltenheit. Aber auch Straßen werden bei großer Hitze gefährlicher. Wie Auto und Insassen die heißen Tage überstehen.

Kinder und Hunde nie im Auto lassen

Ein in der Sonne abgestelltes Auto wird schnell zum Backofen. Die Temperaturen im Inneren erreichen dabei in kürzester Zeit Werte, die bei Mensch und Tier für einen Kreislaufkollaps oder Ohnmacht sorgen und im schlimmsten Fall zum Tod führen können.

Ein Wagen in der prallen Sonne erreicht bei 30 Grad Außentemperatur bereits nach 30 Minuten Temperaturen, die zu Organversagen führen können.

Bei Außentemperaturen um die 40 Grad wird dieser kritische Wert bereits nach 10 Minuten erreicht. Nach einer Stunde sind Temperaturen an die 70 Grad im Inneren des Autos möglich.

„Ein Fenster offen lassen“ hat bei sommerlichen Temperaturen kaum Effekt und kommt gegen die starke Sonneneinstrahlung nicht an.

Darf ich Kinder und Hunde aus überhitzten Autos befreien?

Autofarbe und Parkplatzboden haben Einfluss auf Temperatur

Auch der Untergrund macht einen Unterschied. Asphalt heizt sich im Sommer auf bis zu 60 Grad auf, was sich auch auf das parkende Auto auswirkt. Schotter oder bloßer Erdboden heizen dagegen nicht zusätzlich.

Vorsicht bei trockenen Wiesen. Durch die aufgeheizten Autoteile können sich trockene Halme entzünden, was die Brandgefahr erhöht. Bei einem Brand durch eigenes Verschulden kann die Kfz- und Haftpflichtversicherung die Leistung verweigern.

Bei Hitze Platz im Tank lassen

Flüssigkeiten und Gase dehnen sich bei Hitze aus. Das gilt auch für den Sprit im Tank, weshalb dieser im Sommer nie randvoll betankt werden sollte. Bei 50 Liter Benzin kommt durch Ausdehnung in extremer Hitze knapp ein Liter dazu. Im einfachsten Fall läuft der Tank über, verschmutzt die Umwelt und greift den Lack an. Im schlimmsten Fall kann sich der Sprit aber auch entzünden und das komplette Fahrzeug in Brand setzen.