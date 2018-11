später lesen Kriminalität Axtmord in der Eifel: 59-Jähriger erschlägt 80-jährigen Onkel in Utscheid FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Twittern

Teilen



Ein 59-Jähriger soll am Sonntag in Utscheid (Eifelkreis Bitburg-Püm) seinen 80-jährigen Onkel mit einer Axt erschlagen haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird Mord vorgeworfen. Von Bernd Wientjes