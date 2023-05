Wasser einfüllen verboten Badespaß könnte richtig teuer werden

Für viele Leute ist ein Schrebergarten das Nonplusultra. Ein Rückzugsort, um abends und am Wochenende – umgeben von Blumen und Gemüsebeeten – zu entschleunigen. Wahrscheinlich hat sich dieser Trend während der Corona-Zeit, in der das Verreisen nicht so einfach war, noch verstärkt. Es gab einen Run auf Schwimmbecken und Whirlpools für den Urlaub zu Hause.