Bahnverkehr : Nach Flutkatastrophe: Erster Abschnitt von zerstörter Eifelstrecke ab heute wieder in Betrieb

Fast die komplette Eifelstrecke wurde durch die Flut im vergangenen Jahr zerstört. Foto: TV/Mario Hübner

Trier Ab diesem Wochenende rollen wieder Züge auf der durch die Flut völlig zerstörten Eifelstrecke – zumindest auf einem kleinen Teil. Wie geht es auf der Strecke weiter? Und wann gibt es wieder Fernzüge in der Region? Eine Antwort darauf könnte es an diesem Freitag in Trier geben. Dort hat sich nämlich ein Bahn-Vorstand angekündigt.