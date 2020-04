Katholische Kirche : Bangkok schaut an Ostern den Trierer Bischof

Das ansonsten so geschäftige Bangkoker Ausgehviertel ist in Corona-Zeiten fast menschenleer. . Foto: Jörg Dunsbach

Trier Wie der in Thailand tätige Bistumspriester Jörg Dunsbach in Coronazeiten mit Kommunion to go und Desinfektionsmitteln die Gläubigen versorgt.

Wenn Triers Bischof Stephan Ackermann an den Ostertagen im Dom die Gottesdienste feiert, dann sitzen auch im gut 9000 Kilometer Luftlinie entfernten Bangkok einige Dutzend Gläubige vor ihren Tablets oder Computern und feiern die Messe mit. Schuld daran ist der Trierer Bistumspriester Jörg Dunsbach, der seit neun Jahren die deutschsprachige katholische Kirchengemeinde in Thailand leitet. Die Herausforderungen, mit denen der 52-jährige Saarländer in diesen Tagen zu kämpfen hat, sind in Thailand oder den Nachbarstaaten Kambodscha, Laos oder Myanmar, die Dunsbach von Bangkok aus mitbetreut, auch keine anderen als in Deutschland. Der dort schon etwas länger grassierende Coronavirus bestimmt den Alltag der Bevölkerung und sorgt für teils rigide Einschränkungen, die zuletzt noch einmal verschärft wurden.

In Bangkok gibt es jetzt zwischen 22 und 5 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre, die nach Beobachtungen des Trierer Priesters auch sehr streng kontrolliert wird. Öffentliche Gottesdienste, die Jörg Dunsbach normalerweise in einer Bangkoker Krankenhauskapelle feiert oder im Garten seines Pfarrzentrums, gibt es wegen der Corona-Epidemie schon seit Ende Februar keine mehr. Der katholische Geistliche hält zu seinen Gläubigen – deutschsprachige Auswanderer, Rentner, Urlauber und Abenteurer – seitdem per Mail, Telefon oder der asiatischen

Whatsapp-Alternative Line Kontakt. Es gibt auch einen wöchentlichen Newsletter. Die sonntägliche Gemeindemesse feiert Jörg Dunsbach immer noch zur gewohnten Zeit – seit anderthalb Monaten zwar für sich alleine im Garten, „aber verbunden mit Ihnen allen“, wie er auf seiner Internetseite schreibt.

Anders als einige seiner Kollegen zeichnet der gebürtige Saarländer seine Gottesdienste aber nicht auf oder überträgt sie live im weltweiten Netz, sondern verlinkt auf seiner Internetseite die regelmäßigen Übertragungen aus dem Trierer Dom. Die Gottesdienste seien nicht nur feierlich und inhaltlich sehr gut, sagt Dunsbach, sondern auch von der Übertragung her auf höchstem Niveau: diverse Kameraeinstellungen, dazu ein gut verständlicher Ton. „Wenn ich das sehe, geht nicht nur mir das Herz auf“, sagt der Priester und berichtet von „vielen begeisterten Rückmeldungen“ seiner Gläubigen. „Die Gottesdienste aus dem Trierer Dom tun vielen Leuten hier gerade in dieser Zeit sehr gut“, sagt Dunsbach.

Das gilt auch für den ungewöhnlichen Service, den der 52-jährige Geistliche seit kurzem anbietet. Wer in Corona-Zeiten zu Hause, in der Klinik oder anderswo die Kommunion empfangen will, kann über Telefon oder Email mit dem katholischen Auslandsseelsorger einen Termin vereinbaren. Dunsberg schwingt sich dann auf ein Motorradtaxi – die Kommunion to go im Gepäck und auch etwas Desinfektionsmittel, wie er hinzufügt. Erst vor wenigen Tagen brach er so zu einer älteren Dame in die Bangkoker Klinik auf, die dort wegen der Coronavirus-Erkrankung behandelt wird. „Ich hab ihr die Hostie und ein Gebet vorbeigebracht“, erzählt der Priester, der wegen Infektionsgefahr nicht selbst ans Bett der Seniorin durfte, die sich zuvor per Email bei ihm gemeldet und die Kommunion erbeten hatte.

Jörg Dunsbach ist überzeugt, dass das Coronavirus die derzeit fast wie ausgestorben wirkende Millionenmetropole Bangkok noch eine Zeitlang beschäftigen wird, obwohl es dort wesentlich früher grassierte als in Deutschland. „Dieses Jahr wird es wohl noch dauern“, sagt er und verweist drauf, dass die thailändischen Schulen zunächst bis Anfang Juli geschlossen seien.

Im Juli darauf ist auch für Jörg Dunsbach das Abenteuer Auslandsseelsorger in Thailand endgültig beendet – nach dann zehn Jahren und zweimaliger Verlängerung. Ein Stelle anderswo in der Welt will der im saarländischen Riegelsberg aufgewachsene Priester dann nicht mehr antreten, der in der Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel eingesetzt war, bevor es ihn 2011 in die große weite Welt zog. „Das Bistum Trier ist meine Heimat“, sagt er, und dass der von Rom gestoppte Reformprozess ihm Mut mache und „ein hohes Maß an Attraktivität“ habe.

Seelsorger Jörg Dunsbach in seinem Einsatzgebiet. Foto: Jörg Dusnbach

Mit Helm und Mundschutz ist der Priester auf dem Moped unterwegs. Foto: Jörg Dusnbach