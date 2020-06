Banküberfall von Oberkail geklärt - Tatverdächtige in Haft

Trietr Ein spektakulärer Banküberfall in der Eifel ist nach drei Jahren geklärt. Nach den Tätern war auch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gesucht worden.

Ein über drei Jahre zurückliegender Banküberfall in Oberkail (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist aufgeklärt.

Drei Tatverdächtige im Alter zwischen 27 und 31 Jahren sitzen nach Angaben der Trierer Polizei in Haft. Gegen die drei Männer aus dem Raum Essen hat die Staatsanwaltschaft inzwischen Anklage erhoben.

Sie sollen die Filiale der Kreissparkasse Bitburg-Prüm im Februar 2017 überfallen und dabei einen sechsstelligen Betrag erbeutet haben. Nur drei Wochen später wurde eine Bank in der Nähe von Koblenz nach einem ähnlichen Muster überfallen.

Dabei betraten jeweils zwei maskierte Täter die Bankfilialen und bedrohten die dortigen Mitarbeiter mit ihren Schusswaffen. Bei dem Überfall in Boos verletzten sie zudem eine weitere, zufällig anwesende Kundin der Sparkasse.

So konnten die Täter insgesamt einen sechsstelligen Betrag erbeuten und in beiden Fällen unerkannt fliehen. Frühzeitig gab es bereits Hinweise darauf, dass ein dritter Täter vor der Bank in einem Fluchtfahrzeug gewartet haben könnte.