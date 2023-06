Am Wochenende Erneut Zugausfälle zwischen Trier und Koblenz – Beschwerden über Ersatzbusse

Bahnfahrer in der Region brauchen auch an diesem Wochenende Geduld. Wie schon in der Vorwoche gibt es jeweils zwischen 19.45 Uhr und 4.45 Uhr keine durchgängige Zugverbindung zwischen Trier und Koblenz. Der Grund sind laut Bahn verschiedene Baumaßnahmen auf der Strecke. Noch bis 6. August muss demnach an Wochenenden mit Behinderungen auf der Moselstrecke gerechnet werden. Alle betroffenen Züge würden durch Busse ersetzt, teilt die Bahn mit. Allerdings bestehe in den Bussen kein Anspruch auf die Mitnahme von Fahrrädern.