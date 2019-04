Die Planungen verärgern viele Pendler. Die Bahn hat offensichtlich nicht daran gedacht, dass in Rheinland-Pfalz Osterferien erst später beginnen.

Bahnfahrer in der Region sind in den kommenden Tagen gebeutelt. Nicht nur dass ab kommenden Samstag bis einschließlich Ostermontag der Zugverkehr zwischen Trier und Luxemburg wegen Bauarbeiten eingestellt und durch Busse ersetzt wird (der TV berichtete). Ab Freitag kommender Woche fallen auch zahlreiche Züge von Trier nach Köln auf der Eifelstrecke aus. Grund dafür sind Erneuerungen von Weichen auf der Kölner Hohenzollernbrücke und im Kölner Hauptbahnhofs. „Die Hauptbauphase ist in den Osterferien auf der Hohenzollernbrücke“, teilte der für den nordrhein-westfälischen Teil der Strecke zuständige Verkehrsverbund Nahverkehr Rheinland mit. Das Problem, wie auch schon bei den Bauarbeiten auf der luxemburgischen Seite der Strecke von Trier nach Luxemburg: In Rheinland-Pfalz beginnen die Osterferien offiziell erst am 23. April. Das hat man wohl weder bei der luxemburgischen noch bei der deutschen Bahn auf dem Schirm gehabt, als die Arbeiten terminiert worden sind. In Nordrhein-Westfalen fällt die Teilsperrung der Eifelstrecke komplett in die schulfreie Zeit, dort beginnen die Osterferien nämlich bereits am 15. April.

Man werde von der Bahn mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt, wenn es um die Terminierung von Bauarbeiten gehe, heißt es vonseiten des NVR.

Um die Reisenden über die geplanten Zugausfälle zu informieren, werde die Deutsche Bahn deutlich mehr Servicepersonal an den Bahnhöfen in Köln einsetzen. Über 480 Plakate an den Stationen und in den Zügen sollen über die geänderten Fahrpläne aufmerksam machen. Die Ausfälle betreffen die Zeit von Freitag, 12. April, ab 23 Uhr bis Montag, 29. April, 4.30 Uhr. Die Züge der Regionalexpress-Linie RE 12 von Trier nach Köln fallen in dieser Zeit komplett aus. Die langsamer fahrenden Regionalbahnlinien auf der Strecke fahren nur bis Köln Hauptbahnhof statt bis nach Deutz, teilweise fallen auch sie aus, fahren zu anderen Zeiten oder die Fahrzeit verlängert sich.

Die ersten Reaktionen der täglich auf der Strecke fahrenden Kunden fallen entsprechend aus. „Na herzlichen Glückwunsch. Was für eine Sch....“, schreibt zum Beispiel ein Mitglied er Facebook-Gruppe Eifelpendler. „Hoffentlich ist da Fahrradwetter, das gebe ich mir nicht“, schreibt ein anderer.

Laut NVR handelt es sich um umfangreiche und komplexe Arbeiten auf der Hohenzollernbrücke, die nur möglich seien, wenn diese für den Zugverkehr gesperrt werde.

Hier müssen nicht nur vier Weichen ausgetauscht werden, sondern auch insgesamt 402 „individuell angefertigte“ Brückenbalken, die zwischen 2,5o und 6,50 Meter lang sind. Die Arbeiten seien notwendig, um die Leistungsfähigkeit des völlig überlasteten Schienennetzes rund um den Kölner Hauptbahnhof zu erhöhen heißt es.

Auch ohne diese Einschränkungen beschweren sich die Bahnfahrer auf der Eifelstrecke über zum Teil völlig überfüllte Züge in den Stoßzeiten und über häufige Verspätungen.