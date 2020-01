Die großen Bauernproteste sind aus einer Graswurzelbewegung entstanden. Welche Bedeutung hat der Bauern- und Winzerverband überhaupt noch?

WEBER Der Verband hat unter seiner jetzigen Führung in den vergangenen Jahren viel Entwicklungspotenzial nicht genutzt. Das will ich ändern. Das Versagen ist für mich eins der Motive, warum ich überhaupt als Präsident antrete. Ich nehme die Bewegung „Land schafft Verbindung“ sehr, sehr ernst und habe größten Respekt vor der Masse an Bauern, die sie deutschlandweit auf die Straßen bekommt. Es dürfen aber keine Parallelwelten entstehen. Wir müssen diese Landwirte schnellstmöglich in die Verbandsarbeit einbinden, weil wir alle gemeinsame Interessen haben. Der Bauern- und Winzerverband hat nur dann eine Zukunft, wenn er alle Generation einbezieht und vertritt.

HORPER Wir haben als Verband alle wichtigen Themen bearbeitet. Zuletzt haben auch viele junge Landwirte gemerkt, dass sie sich engagieren müssen, um Einfluss auf politische Entscheidungen zu haben. Die junge Generation kommuniziert halt viele über soziale Medien und kann so auch etwas in Bewegung bringen. Der Bauernverband hat das begleitet und unterstützt, es sind ja überwiegend Mitglieder von uns. Wir uns nur nicht in der Sache nicht auseinanderdividieren lassen. Dann bin ich sicher, dass es auch etwas bewirken wird.