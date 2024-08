Landwirtschaft Neue Bauernproteste drohen in Rheinland-Pfalz

Weber: Zuerst: Man muss bei den Getreideimporten aufpassen, dass innerhalb der EU Chancengleichheit besteht – dass das Getreide, das in der EU produziert wird, auch in der EU verarbeitet wird, und dass Getreide aus Überproduktion dorthin exportiert wird, wo es auch gebraucht wird. Seit zwei Jahren haben wir innerhalb der EU massive Probleme mit ukrainischem Getreide – ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Aber durch den Import haben wir schlechte Weltmarktpreise für unser Getreide. Bei allem, was in der Ukraine passiert, müssen wir darauf achten, dass unseren landwirtschaftlichen Betrieben hier kein Wettbewerbsnachteil entsteht. Und wenn es doch so kommt, muss den Betrieben, wie im vergangenen Jahr in Polen, eine Ausgleichszahlung geleistet werden – über die normalen Ausgleichszahlungen, die von der EU kommen, hinaus. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir auch in Deutschland sagen müssen: Stopp – wir haben eine Situation, in der wir unsere landwirtschaftlichen Produkte nicht mehr konkurrenzfähig vermarkten können.