Protestwoche Bauern entzünden weitere Mahnfeuer in der Region

Unter ihnen auch die Verbandsgemeindebürgermeisterin Thalfang Vera Höfner (CDU). Sie ließ es sich nicht nehmen, stellvertretend für alle Orte der Mahnfeuer am Abend nach Thalfang, zwischen zwei Terminen, zu kommen. „Neben den großen Kundgebungen sind solche Aktionen auch sehr wichtig um der Bevölkerung vor Ort zu zeigen, dass die Landwirte nicht aufgeben und weiter machen. Und das unterstütze ich auch in aller Form. Vor allem hier auf dem Land sind Existenzen bedroht, wenn man nicht endlich auf die Landwirte zugeht. Entscheidungen werden größtenteils in großen Städten entschieden, aber wie es in der Wirklichkeit draußen auf dem Land aussieht, dass sehen dann nur wenige. Und genau deswegen ist es richtig, dass die Landwirte und viele andere ihren Unmut zeigen.“