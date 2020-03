Umwelt : Beim Reizthema Müll kehrt in der Region langsam Ruhe ein

Beim Reizthema Müll kehrt in der Region langsam Ruhe ein

Inzwischen quellen die meisten Biocontainer in der Region nicht mehr über. Foto: Friedemann Vetter

Trier Die Biotüte erfreut sich seit dem neuen Gebührensystem steigender Beliebtheit. Fast überall.

Die Wochen vor und nach dem Jahreswechsel haben für die Verantwortlichen des regionalen Abfallzweckverbands ART denkbar schlecht begonnen. Erst hagelte es in der Bevölkerung Unverständnis wegen des von der ART-Spitze verhängten Geschenke-Verbots für die Müllwerker. Dann häuften sich plötzlich Meldungen und Fotos von überquellenden Biomüll-Containern in der gesamten Region. Dem zuständigen ART-Chef Maximilian Monzel dürfte dies die weihnachtliche Stimmung ordentlich verdorben haben, zumal er selbst in der Öffentlichkeit und den sozialen Medien immer wieder scharf verbal attackiert wurde. Das machte auch die zuständigen Kommunalpolitiker zunehmend nervös.