Nahverkehr : Kurze Fristen und fehlende Bescheinigungen

Mit diesen Bussen wird das Unternehmen Tempus ab kommender Woche in der Südeifel unterwegs sein. Allerdings fehlen noch ausreichend Fahrer. Foto: VRT

Trier Beim Verkehrsverbund Region Trier reagiert man auf die anhaltenden Probleme beim Busverkehr.

Es kriselt derzeit in der Region. Und zwar wegen des Busverkehrs. Was als Verbesserung für die Kunden gedacht war, stellt sich zumindest entlang der Mosel derzeit als Problem dar. Ständig kommt es zu Busausfällen, an Wochenenden muss bis auf Weiteres nach einem Notfahrplan gefahren werden. Grund: Es fehlt an Busfahrern.

Deswegen hat es nach Informationen unserer Zeitung kürzlich ein Krisengespräch mit Vertretern der Moselbahn, die für den Linienverkehr zwischen Trier und Traben-Trarbach zuständig ist, und des Zweckverbandes Verkehrsverbund Region Trier (VRT) gegeben. Dabei soll es darum gegangen sein, wie man die Probleme beheben kann. Offiziell äußern wollte sich zu den Inhalten des Gespräches niemand. Angeblich sollen Vertreter des Zweckverbands der Moselbahn vorgeworfen haben, warum sie nicht bereits bei der der Bewerbung auf die Ausschreibung der neuen Linienbündel im vergangenen Jahr über ausreichend Busfahrer verfügt habe.

Das sei absolut unüblich, bevor ein Unternehmen den Zuschlag erhalten habe, bereits im Vorgriff Personal einzustellen und auch zusätzliche Fahrzeuge zu bestellen. Das Risiko, bei der Vergabe leer auszugehen, sei zu groß, sagt ein Branchenkenner gegenüber unserer Zeitung. „Das wäre so, als wenn ich mit einem ausgefüllten Lottoschein zum Porschehändler ginge und ihm sage, ich nehme das Auto, weil ich ja am Wochenende einen Sechser haben werde.“

Das Ganze zeigt, wie verfahren die Situation derzeit ist. Der Zweckverband VRT will das Bus- und Bahnangebot in der Region deutlich ausbauen. Dazu werden für den Busverkehr neue Linienbündel ausgeschrieben. In der Vulkaneifel und rund um Trier beim sogenannten Linienbündel Trierer Land ist das auch weitestgehend gelungen.

Dort scheint es kaum Probleme zu geben. Im Bereich der Moselbahn knirscht es aber gewaltig. Und Beobachter rechnen damit, dass es ab kommenden Montag auch in der Südeifel, wo mit Tempus ein in der Region bislang noch wenig im Linienverkehr erfahrenes Unternehmen an den Start geht, möglicherweise ein ähnliches Chaos geben könnte. Zumal Andreas Winter von Tempus gegenüber dem TV sagt, zwar „grundsätzlich“ ausreichend Busfahrer zu haben. Aber es beim derzeitigen Personalbestand keine Reserve für Urlaub, Fortbildungen oder Krankheiten gebe. Mit anderen Worten, fällt ein Busfahrer aus, dann könnte auch der Bus ausfallen.

Daher sollen in den ersten Monaten Fahrer aus dem luxemburgischen Tempus-Mutterkonzern, Emile Weber, in der Südeifel aushelfen. Die Zusammenarbeit mit Subunternehmen, also etwa den Busunternehmen, die derzeit noch für den Linienverkehr in der Südeifel zuständig sind, hätte, so Winter, zu höheren Kosten geführt, weil für sie die gleichen Vorgaben in Sachen Lohn und Qualität der Busse gelten würden, wie für Tempus auch. Dadurch würden die bisher bestehenden „klassischen Kostenvorteile von Subunternehmen“ wegfallen, sagt Winter.

Bei der Moselbahn benennt man die Probleme, die zu den Busausfällen führen, offen. Durch die Verdoppelung der Leistung habe man nicht rechtzeitig ausreichend Busfahrer bekommen, sagt Rolf Toedtmann von der Moselbahn-Betreibergesellschaft Rhenius. Weil der deutsche Markt leergefegt sei, habe man ausländische Fahrer angeheuert, überwiegend aus Serbien. Bei diesen werde aber die dreijährige Ausbildung in Deutschland nicht anerkannt, so dass sie, bevor sie hier fahren dürfen, erst einmal den Nachweis erbringen müssten, dass ihr Busführerschein hier gelte und sie eventuell noch nachgeschult werden müssten, sagt Toedtmann. Er fordert, dass Busfahrer als Mangelberuf von der Bundesregierung anerkannt werde, so dass leichter ausländische Arbeitskräfte eingestellt werden könnten. Mittlerweile seien bei der Moselbahn drei Mitarbeiter ausschließlich damit beschäftigt, sich um Anliegen der ausländischen Fahrer zu kümmern und ihnen etwa bei Beantragung von Steuerklassen zu helfen, so Toedtman.

Um solche Probleme bei der Vergabe der noch ausstehenden Linienbündel möglichst zu vermeiden, will man den Bewerbern für die Ausschreibungen mehr Zeit geben.