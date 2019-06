Luftfahrt : Beinahe-Unfall auf dem Hahn

Trier Bundesbehörde untersucht Zwischenfall mit voll besetzter Ryanair-Maschine.

Der Zwischenfall liegt bereits drei Monate zurück, wurde aber erst jetzt durch eine Veröffentlichung der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung bekannt. Die BFU stufte den Vorfall nach der unserer Zeitung vorliegenden Meldung als schwere Störung ein. Darunter ist laut BFU ein Ereignis zu verstehen, „dessen Umstände darauf hindeuten, dass sich beinahe ein Unfall ereignet hätte“. Die Untersuchungen dauern an.

Das Flugportal Aviation Herald berichtet unter Verweis auf Ryanair von geringfügigen Schäden an der Verkleidung und dem Außenflügel am Ende der Tragfläche. Die Maschine sei nach Reparatur des Schadens und Prüfung durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wieder im Einsatz.

Im Internet schildert ein Passagier, der nach eigenen Angaben an Bord des Fluges am 10. März war, von heftigen Böen, die die Maschine kurz vor der Landung erfasst hätten. Viele Fluggäste hätten es wegen der plötzlichen Schaukelei mit der Angst zu tun bekommen. Als die linke Flügelspitze die Landesbahn berührte, habe es einen lauten Knall gegeben. „An Bord war es mucksmäuschenstill“, erinnert sich der Passagier, der seinen Namen nicht nennt. Als die Maschine wenig später an ihrer Parkposition angekommen sei, hätten alle Insassen erleichtert applaudiert.