Konzert : Benefizkonzert in Wißmannsdorf

Die Band The Funky Moneyrollers hat im Golf Resort Bitburger Land in Wißmannsdorf ein Benefizkonzert für Opfer des Hochwassers gegeben. Foto: TV/Hans Krämer

Wißmannsdorf Am Samstag sorgte die Band Erich & The Funky Moneyrollers für ordentlich Stimmung auf und vor der Bühne im Golf Resort Bitburger Land in Wißmannsdorf. 500 Zuschauer ließen den Funken der guten Laune von vor­wiegend kölschen Liedern und deutschen Schlagern schnell auf sich überspringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ver­anstalter der Konzertreihe ist der von allen nur freundschaftlich „Oscar“ genannte Betreiber von Oscar‘s Restaurant & Golfer Bar.

Am Samstag sorgte die Band Erich & The Funky Moneyrollers für ordentlich Stimmung auf und vor der Bühne im Golf Resort Bitburger Land in Wißmannsdorf. Foto: TV/Hans Krämer

Die Band The Funky Moneyrollers hat im Golf Resort Bitburger Land in Wißmannsdorf ein Benefizkonzert für Opfer des Hochwassers gegeben. Foto: TV/Hans Krämer