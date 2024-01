Eine ungewöhnliche Karriere Wie ein Moselaner vom Hobbybrauer und Juristen zu Deutschlands bestem Weintechnologen wurde

Nicht immer ist die erste Berufswahl die richtige. Und nicht immer bedeutet eine Berufswahl, dass man bis zur Rente in diesem Job arbeiten muss. Michael Behrens ist dafür das beste Beispiel. Als er 2009 in Bernkastel-Kues sein Abi macht, schreibt er sich an der Universität Trier fürs Jura-Studium ein. Was anfangs wie ein Selbstläufer scheint, frustriert ihn zunehmend. „Mir hat das Fach nie wirklich Spaß gemacht. Obwohl ich mich angestrengt habe, hat es mir nichts zurückgegeben und am Ende hatte ich eine mittelmäßige Note“, sagt der heute 34-Jährige.