(red) Schüler der Berufsbildenden Schule Gewerbe und Technik Trier folgten der Einladung zur Exkursion in die Firma Krämer Druck nach Bernkastel-Kues. Die Firma Krämer Druck ist seit Jahrzehnten als regionaler Ausbildungsbetrieb in der Druckindustrie tätig. Unter diesem Augenmerk hatten die zukünftigen Gesellen der Druckbranche die Gelegenheit Einblicke in den Betriebsablauf zu erlangen. Die Spezialisierung auf die Druckproduktion von Nassleim-/ und Selbstklebeetiketten erfordert besondere Produktionsverfahren und war somit für die zukünftigen Mediengestalter und Medientechnologen eine Wissensbereicherung der besonderen Art. Vor allem die vielfältigen Möglichkeiten der Veredelung mit Heißfolien, Reliefprägungen oder aber haptischen Lacken, bot für die Besucher tolle Einblicke. Bei einer Betriebsführung konnten die zukünftigen Fachkräfte auf ihr Erlerntes in den vergangenen drei Ausbildungsjahren zurückgreifen, während sie unter fachmännischer Führung in der Druck- und Weiterverarbeitungsproduktion sowie bei der technischen Datenaufbereitung in der Druckvorstufe dem Team der Firma Krämer Druck über die Schulter schauten.