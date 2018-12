Zu Heiligabend widmet der TV diesen Text denen, die es schwer haben im Leben. Besuch in einem Haus für benachteiligte Frauen, wo Kinder und Mütter erstmals in ihrem Leben richtig Weihnachten feiern und Obdachlose Halt finden. Von Katharina De Mos

Viele sorgen sich an Heiligabend, ob der Braten gelingt und die Geschenke gefallen. Andere wissen nicht, wo sie eine warme Mahlzeit bekommen oder wie sie ihren Kindern ein gutes Leben bieten können. In Trier finden sie Hilfe.

Hoch oben auf dem roten Felsen wacht die Mariensäule über die Stadt. Unten in der Krahnenstraße qualmen die Schornsteine der liebevoll restaurierten Bürgerhäuser aus früheren Jahrhunderten. Läge nun noch Schnee, es wäre ein Winteridyll. Der Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) schenkt 66 Frauen und Kindern in sieben Gebäuden dort einen sicheren Ort. Sechs Millionen Euro werden aktuell in die Sanierung des Komplexes investiert. Ein Großteil des Annastifts, in dem elf junge Frauen mit elf Kindern zwischen null und sechs Jahren leben, ist bereits fertig.

Tannenzapfen, Schneemänner und Holzsterne zieren die Flure. Die Frauen haben dekoriert. Manche zum ersten Mal in ihrem Leben, das von Missbrauch, Gewalt, Drogen oder psychischen Problemen geprägt wurde. „Viele wissen gar nicht, wie man Weihnachten gestaltet, weil sie es selbst nie erlebt haben“, sagt SKF-Geschäftsführerin Regina Bergmann.

Im Annastift ändert sich das nun. Weiße Tischtücher, ein goldener Läufer und rote Kugeln zieren den Tisch. Und unter einem reich geschmückten Weihnachtsbaum stapeln sich bunt verpackte Geschenke. Viele der elf Kinder werden hier ihr erstes Weihnachten feiern, so wie man sich Weihnachten vorstellt: Mit einem Festessen in Gesellschaft, mit der Weihnachtsgeschichte und mit einer Bescherung. „Für die Mütter ist es schön, wenn sie feststellen, dass sie diesen weihnachtlichen Glanz hinkriegen. Und für die Kinder ist es eine kleine Wunderwelt“, sagt Bergmann, deren Team auch obdachlosen Frauen hilft.

„Haltepunkt für Frauen“ steht etwas weiter unten in der Krahnenstraße in grünen Lettern auf einem gelben Schild. Es ist ein Ort, der Frauen Halt geben soll. Frauen, die nichts mehr haben. Frauen, die Schreckliches erleben mussten. Die weder wissen, wo sie schlafen sollen, noch wo sie eine warme Mahlzeit herbekommen. Nicht selten Frauen, die krank sind – und solche, die um ihre Würde kämpfen.

Gelächter und Topfgeklapper dringt aus dem Café Haltepunkt. Es duftet nach Ofenkartoffeln. Die Brille der Köchin beschlägt, als sie testen will, ob die Kartoffelspalten bereits gar sind. Zwei Frauen kochen, zwei sitzen an den Tischen des Cafés, das Obdachlosen einen gemütlichen, warmen Platz im Herzen Triers schenkt. Sie können sich dort beraten lassen, einfach nur Kaffee trinken und reden, Essen kochen, ihre Wäsche waschen, duschen oder ins Internet gehen. Und ab 19 Uhr können sie auch eines der vier Betten bekommen, die in der Notschlafstelle des Sozialdienstes Katholischer Frauen stets zur Verfügung stehen – und die auch fast immer besetzt sind. Sollten mehr Frauen kommen, werden mehr Betten herbeigeschafft. An Heiligabend organisiert das Café ein weihnachtliches Frühstück.

Gerade jetzt, wo es so kalt ist, ist es SKF-Geschäftsführerin Regina Bergmann wichtig, dass Betroffene wissen, dass sie in der Krahnenstraße ein Dach über dem Kopf, Schutz vor Gewalt und Hilfe finden. Gerade jetzt, an Weihnachten. Eine Zeit, die viele daran erinnert, was einst war, was sie verloren haben und was hätte sein können. Eine Zeit des Lichterglanzes, in der Wunsch und Wirklichkeit noch weiter auseinanderklaffen als sonst. In der Einsame sich noch einsamer fühlen.

53 Frauen haben das Angebot im Laufe des Jahres genutzt, und Bergmann fürchtet, dass es künftig mehr werden könnten. Mit steigenden Mieten werde auch die Wohnungslosigkeit steigen. „Dann ist schnell eine Räumungsklage da“, sagt Bergmann. Es treffe nicht nur Kranke. Auch Familien und Paare würden immer öfter obdachlos.

In der Ecke des Cafés steht ein Tannenbaum, den die Mitarbeiterinnen mit den wohnungslosen Frauen bunt geschmückt haben. Auch Plätzchen haben sie gemeinsam gebacken. Trotz der Wärme, die in dieser duftenden Küche herrscht, sitzt eine der Frauen mit Jacke, Mütze und Schal am Tisch. Ihr Blick ist abwesend und traurig.

Sehr unterschiedliche Schicksale bringen die Frauen hierher. Eine lebte mit ihrem Kind in einem Anhänger, nachdem sie ihre Wohnung verloren hatte. Das Kind wurde in Obhut genommen. „Es ist für sie das Schlimmste, dass das Kind nun nicht bei ihr sein kann“, sagt Bergmann, die in ihrem Arbeitsalltag oft erlebt hat, „wie so ein Leben auseinanderbricht“. Unverschuldet. In Folge einer Biografie, die oft von Gewalt geprägt ist. Bergmanns Hoffnung und die ihrer Kolleginnen ist, dass es gelingt, den Scherbenhaufen zu kitten. Und dass die Betroffenen wieder auf die Beine kommen.