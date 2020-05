Kriminalität: Betrüger haben Amazon-Kunden im Visier

Trier Die Polizei warnt Verbraucher: Mit einem Trick sollen Kunden des Online-Versandhändlers dazu gebracht werden, ihre Daten preiszugeben.

Kriminelle nehmen derzeit gezielt Kunden des Online-Versandhändlers Amazon ins Visier. Das niedersächsische Landeskriminalamt warnt vor sogenannten Phishing-Mails, mit denen die Cybergangster an die Zugangs- und Bezahldaten der Amazon-Kunden gelangen wollen. Die Masche: Die Kriminellen verschicken Mails, die angeblich von Amazon stammen. In der Betreff-Zeile heißt es beispielsweise „Wichtig – Wir haben Ihr Amazon-Konto überprüft und haben Probleme mit Ihrem Konto. Bitte bestätigen Sie Ihr Konto sofort.“

In der Mail ist dann die Rede davon, dass es angeblich Probleme mit der Prime-Mitgliedschaft des Empfängers gibt oder dass auf sein Amazon-Konto von einem anderen Land aus zugegriffen wurde. Dann wird der Kunde aufgefordert, auf einen Button in der Mail zu klicken, um seine Daten zu aktualisieren. Wer das macht, landet auf einer gefälschten Internetseite. Dort soll der Kunde seine Amazon-Zugangsdaten, seine Adresse und seine Kreditkartenangaben eingeben. Damit sind die Cyberkriminellen im Besitz aller wichtigen Daten des Opfers.

Die Polizei rät, sich in einem solchen Fall umgehend an den Kundenservice des Onlinehändlers zu wenden und die Zugangsdaten zu ändern. Zudem sollte die Bank informiert und Anzeige erstattet werden.

Nach Erkenntnissen der Ermittler reagieren die Kriminellen mit der Amazon-Masche auf die derzeit erhöhten Internetbestellungen. Nicht die einzige krumme Tour, mit denen in Coronazeiten versucht wird, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Tricks dabei sind teilweise alt, die Storys neu. So beobachtet das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt eine Neuauflage der altbekannten Enkeltrick-Masche. Dabei geben sich die Kriminellen am Telefon als Angehörige aus, die sich angeblich mit dem Coronovirus infiziert haben und jetzt dringend Geld für eine Behandlung benötigen. Ein Freund komme das Geld abholen, heißt es dann am Ende des Gesprächs. Die Tipps der Experten: Telefonhörer auflegen! Nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte übergeben und die Polizei informieren!