Umwelt : Biotüte: Ein bisschen mehr Inhalt geht noch

Trier Die Verantwortlichen des regionalen Abfallzweckverbands ART sind mit der Zwischenbilanz des neuen Müllkonzepts weitgehend zufrieden.

„Bitte Abstand halten“ war auch das Gebot der Stunde in der jüngsten Sitzung des regionalen Abfallzweckverbands ART. Die vorsorglich zahlenmäßig dezimierten Kommunalpolitiker aus den vier Kreisen und der Stadt Trier gingen zu ihren Sitznachbarn auf ungewohnte Distanz. „Der einsame Verbandsvorsteher begrüßt die einsamen Verbandsmitglieder“, witzelte der Bernkastel-Wittlicher Landrat Gregor Eibes (CDU) und wähnte sich an seine auch schon ein paar Jahre zurückliegende Abiturprüfung erinnert. „Es sind unsichere Zeiten. Und wir wissen nicht, was da noch kommt“, meinte Eibes, ohne die Coronakrise dabei explizit anzusprechen.