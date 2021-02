Gesundheit : Bis Ende März soll jeder zehnte Rheinland-Pfälzer gegen Corona geimpft sein

Trier Die Corona-Schutzimpfungen nehmen langsam an Fahrt auf. Bald werden auch über 70-Jährige und chronisch Kranke geimpft. Auch für andere Berufsgruppen sind Termine in Sicht.

Die Impfungen der sogenannten Prioritätsgruppe 2 sollen ebenfalls in Kürze beginnen. Zunächst werden laut Malu Dreyer Menschen mit Behinderungen geimpft. Bis Ende April erhielten Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen, betreuten Wohngruppen und Tagespflegeeinrichtungen ein Impfangebot. Insgesamt können 48 000 Menschen aus 350 Einrichtungen und 150 Diensten in ihren Einrichtungen oder in einer der lokalen 36 Werkstätten für Behinderte und der 53 Tagesförderstätten geimpft werden. „Menschen, die in keiner Einrichtung sind, werden in jedem Kreis einer Selbsthilfeorganisation zugeordnet, die als Einrichtung angesehen wird und über die Impfdokumentation registriert“, hieß es weiter. Auch über 70-Jährige sowie chronisch Kranke sollen demnächst per Brief darauf hingewiesen werden, dass sie sich für die Impfung registrieren können.