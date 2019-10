Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität : Schleuserkriminalität in Bitburg – Ein fast unauffälliger Clan

Der Trierer Staatsanwaltschaft ist offenbar ein großer Schlag gegen eine organisierte Schleuserbande gelungen. Foto: TV/Florian Blaes

Trier Bis vor kurzem hatten die Ermittler die mutmaßliche Bitburger Schleuserbande nicht auf dem Schirm. Mitgliedern der libanesischen Familie wird organisierte Kriminalität vorgeworfen.

Es kommt nicht allzu oft vor, dass die Trierer Staatsanwaltschaft eine Pressekonferenz veranstaltet. Schon gar nicht kurzfristig, wie gestern morgen, als die Journalisten für nachmittags in das Gebäude der Staatsanwaltschaft geladen wurden. Schon da war klar, dass es sich um einen bedeutenden Ermittlungserfolg handelt, der der Trierer Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Bundespolizei gelungen ist. Der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen sprach bereits von einem „Schlag gegen organisierte Schleuserkriminalität“ und davon, dass fast 400 Polizisten an einer zeitgleich durchgeführten Razzia in der Region Trier, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen und in Berlin beteiligt waren. Allein in Bitburg und Trier wurden 16 Objekte durchsucht. Insgesamt nahm die Polizei 28 Adressen unter die Lupe.

Schon früh sickerte durch, dass Dreh- und Angelpunkt der Aktion Bitburg war. Dort stürmte die Anti-Terror-Spezialeinheit der Bundespolizei GSG 9 eine Wohnung. Eine libanesische Familie lebt dort „seit gut 15 Jahren“, wie der Trierer Oberstaatsanwalt Eric Samel später in der Pressekonferenz berichtet. Schon früher seien einige Familienmitglieder wegen kleinerer Delikte aufgefallen. Als kriminellen Clan und organisierte Bande hatten die Ermittler die Libanesen aber erst seit Ende vergangenen Jahres im Visier. Damals hatte es immer mehr Hinweise gegeben, dass hierzulande aufgegriffene Syrer mit gefälschten Visa eingereist waren und in Deutschland Asylanträge gestellt hatten. Nach monatelangen Ermittlungen der Bundespolizei gemeinsam mit der Trierer Staatsanwaltschaft führte die Spur dann eindeutig nach Bitburg. Oberstaatsanwalt Fritzen spricht von einem erfolgreichen Einsatz gegen die Clankriminalität. Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam, Dieter Romann, in einer Pressemitteilung wird zitiert: „Diese Form der organisierten Clankriminalität höhlt den Rechts- und Sozialstaat aus, aber diese Gruppe ab heute nicht mehr.“

Immerhin sind die Ermittler wohl von einer möglichen Gefahrenlage ausgegangen, als sie die zu der Familie gehörenden Objekte durchsuchen. Denn die GSG 9 wird in der Regel nur dann zu Einsätzen berufen, wenn davon ausgegangen wird, dass sich die Tatverdächtigen mit Gewalt wehren werden. Zuletzt war die Spezialeinheit bei der Razzia im Cyberbunker in Traben-Trarbach vor einem Monat dabei. Doch dort – wie auch gestern in Bitburg – verliefen die Polizeiaktionen wohl problemlos ab.

Im Gegensatz zu den in jüngster Zeit in Nordrhein-Westfalen oder Berlin Schlagzeilen machenden kriminellen Großclans handelt es sich bei der Bitburger Familie eher um einen Klein-Clan. Bis zu zehn Mitglieder umfasse die Bande, sagt Samel. Einige der Familienmitglieder lebten im Libanon. Auch sie seien an den Schleusungen beteiligt gewesen. Gegen acht Clan-Mitglieder wird ermittelt. Das 54-jährige Oberhaupt und ein 24-Jähriger wurden gestern in Bitburg festgenommen, nach zwei sucht die Polizei noch.

Das Ganze kann nun noch zu einem Politikum werden. Denn noch im September verkündete der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD), dass es keine Erkenntnisse gebe, die auf organisierte Strukturen von Clan-Kriminaliät im Land hinwiesen. „Gerade einmal einen Monat später ist Rheinland-Pfalz nun Schwerpunkt einer Razzia gegen einen kriminellen Familien-Clan. Offensichtlich ist die Lage also doch brisanter, als es Herr Lewentz zugeben will“, meinte dazu der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Matthias Lammert. Dass sich zeitgleich zu der großangelegten Razzia in Berlin hochrangige Experten getroffen haben, um über Clankriminalität zu beraten, nannte Fritzen Zufall. Die Trierer Staatsanwaltschaft richte sich bei Durchsuchungsaktionen nicht nach dem Terminkalender öffentlicher Veranstaltungen, merkte der Leitende Oberstaatsanwalt auf eine entsprechende Frage hin an.