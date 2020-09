Kostenpflichtiger Inhalt: Abfall : Bis zu 25 Prozent - Der Müll in der Region wird schon wieder teurer

Exklusiv Trier Die Müllgebühren in der Region Trier werden im nächsten Jahr erneut steigen – je nach Kommune um zwischen fünf und 25 Prozent. Über entsprechende Pläne will die Verbandsversammlung des regionalen Abfallzweckverbands nach Informationen unserer Zeitung am Dienstagabend diskutieren.