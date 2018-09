Bistum Trier bekennt sich zu Fehlern bei Aufarbeitung von Missbrauchsfällen

Unmittelbar nachdem die deutschen Bischöfe in Fulda die Studie zu Missbrauchsfällen vorgestellt haben, ist auch das Bistum Trier an die Öffentlichkeit gegangen, um über Missbrauchsfälle zu berichten. Von Bernd Wientjes

Allein seit 2010 haben sich 140 Betroffene beim Bistum gemeldet und insgesamt 75 Priester, davon 42 bereits verstorbene, des Missbrauchs beschuldigt.

Die auch in Fulda vorgestellten Zahlen „schockieren uns alle sehr“, sagte Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg. Gemeinsam mit Bischof Stephan Ackermann, der als Missbrauchsbeauftragter der Bischofskonferenz in Fulda ist, bekenne er sich zu der Verantwortung für die von den Klerikern begannen Verbrechen, sagte von Plettenberg. „Wir stehen erschüttert vor dem verbrecherischen Missbrauch von Klerikern an Kindern und Jugendlichen, vor der Verharmlosung und Vertuschung vieler dieser Verfehlungen seitens der Bistumsverantwortlichen, vor dem oft unangemessenen Umgang mit den Betroffenen und ihrem Leid. Wir müssen uns zu Recht fragen lassen, warum Bistumsverantwortliche dem Schutz der Täter und der Institution Kirche Vorrang eingeräumt haben vor dem Schutz der Betroffenen und vor der Fürsorge für die Betroffenen des Missbrauchs.“

FOTO: TV / Bernd Wientjes