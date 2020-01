Trier Das Bistum Trier wird auch seinen diesjährigen Haushalt nur durch einen neuerlichen Griff in die Rücklagen ausgleichen können – trotz weiter steigender Kirchensteuereinnahmen. Laut Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg müssen die Rücklagen in diesem Jahr um gut 22 Millionen Euro abgeschmolzen werden, um das Haushaltsloch zu stopfen.

Ziel sei es, bis 2024 wieder einen ausgeglichen Haushalt präsentieren zu können, sagte von Plettenberg am Donnerstag bei der Vorstellung des jährlichen Geschäftsberichts. Ein ambitioniertes Ziel, zumal die derzeit noch steigenden Kirchensteuereinnahmen – in diesem Jahr wird mit Einnahmen von 340 Millionen Euro gerechnet – wegen der demografischen Entwicklung und steigenden Austrittszahlen in absehbarer Zeit deutlich zurückgehen werden. „Wir werden bis 2035 mit einem Drittel weniger an finanziellen Mitteln auskommen werden“, sagt der Generalvikar. Darauf müsse man sich jetzt schon einstellen.