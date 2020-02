Trier Neuigkeiten über die geplanten Großpfarreien im Bistum Trier. Sie werden nach Angaben einer Sprecherin in diesem Jahr nicht mehr starten. Dafür soll bis Ende April eine Entscheidung in Sachen Strukturreform fallen.

Die römische Kleruskongregation will offenbar bis Ende April entscheiden, ob sie der Strukturreform des Bistums Trier ihren Segen gibt. Zuvor werde Bischof Stephan Ackermann noch in den Vatikan fahren, um die Pläne zu erläutern, sagte Bistumssprecherin Judith Rupp unserer Zeitung. Damit sei aber auch klar, dass es in diesem Jahr mit der Umsetzung der Reform nichts mehr werde, so die Sprecherin.