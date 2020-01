Trier Vor einigen Wochen löste Triers Bischof Stephan Ackermann mit seiner Äußerung über eine mögliche Entschädigung von Missbrauchsopfern aus Kirchensteuermitteln einen Sturm der Entrüstung aus. Jetzt scheint die Idee vom Tisch zu sein – zumindest vorerst.

Das Bistum Trier will die Opfer von Missbrauch durch katholische Priester auch in Zukunft nicht aus Kirchensteuermitteln entschädigen. Das sagte Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg am Donnerstag bei der Vorstellung des Geschäftsberichts. Die Entschädigungszahlungen würden „wie bisher nicht aus Kirchensteuermitteln, sonder auch Rücklagen des Bischöflichen Stuhls gezahlt“, sagte von Plettenberg, der als Generalvikar Verwaltungschef des Bistums ist.