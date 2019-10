Kirche : „Nicht seriös“: Bistum kritisiert Umfrage

Trier Streit um unbequeme Zahlen: Generalvikar bezeichnet Studie zur Reform als „tendenziös“.

(Mos/sey) Nach etwas Bedenkzeit reagierte das Bistum Trier am Dienstag mit Kritik auf eine repräsentative Umfrage, die die Initiative Kirchengemeinde vor Ort am 4. Oktober veröffentlicht hatte. Ziel der Studie war es, zu erfahren, wie die knapp 1,4 Millionen Katholiken im Bistum die Strukturreform bewerten. Künftig soll es nur noch 35 XXL-Pfarreien statt 887 Kirchengemeinden geben. Zentrale Ergebnisse: Eine deutliche Mehrheit der Katholiken lehnt die Großpfarreien ab. Zudem sagt jeder Dritte der laut Studie 160 000 ehrenamtlich Aktiven, sich künftig nicht mehr in der Kirche engagieren zu wollen. Wegen aktueller Entwicklungen oder der Reform überlege zudem jeder dritte Katholik im Bistum auszutreten.