Kriminalität : Neuer Missbrauchsfall: Bischof Ackermann beurlaubt Trierer Bistumspriester - Staatsanwalt ermittelt

Dunkle Wolken über der katholischen Kirche: Schon wieder bringt ein Missbrauchsfall das Bistum Trier in die Schlagzeilen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier Das Bistum Trier kommt beim Thema sexueller Missbrauch nicht aus den Schlagzeilen. Erneut wurde jetzt ein Priester wegen Missbrauchsverdachts beurlaubt, die Ermittlungen laufen.

Schon wieder ist ein Fall von von möglichem sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche publik geworden: Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat einen Bistumspriester von seiner Tätigkeit in einer Pfarreiengemeinschaft freigestellt und dem Geistlichen die Ausübung priesterlicher Dienste verboten. Das gab Bischofssprecherin Judith Rupp am Samstag bekannt. Das Bistum habe den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben, sagte Rupp. Zudem sei eine kirchenrechtliche Voruntersuchung eröffnet worden. Diese ruhe allerdings bis zum Abschluss des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen.