Katholische Kirche : Nach missglückter Bistumsreform: Erst sondieren, dann fusionieren

Trier Im Bistum Trier arbeiten die Verantwortlichen an einer Neuauflage ihrer im ersten Anlauf missglückten Reform. Dieses Mal soll nichts übers Knie gebrochen werden.

Nach der von Rom ausgebremsten Reform im Bistum Trier beginnen die Verantwortlichen nun unter geänderten Vorzeichen mit einem neuerlichen Anlauf. In den nächsten Monaten sollen in den sogenannten Pastoralen Räumen schon einmal Steuerungsgruppen gebildet werden, die ausloten, wie groß etwa die Fusionsbereitschaft einzelner Pfarreien ist, wo es unbesetzte Stellen gibt oder wie die kirchlichen Gremien besetzt sind. Das hat Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg in einem Schreiben an die 32 Dekanate angekündigt.