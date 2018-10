Bistumsreform: Hunderte Gläubige demonstrieren vor dem Trierer Dom

Rund 1500 Gläubige haben am Samstagmittag vor dem Trierer Dom gegen die Reformpläne des Bistums protestiert. Von Rolf Seydewitz

Zu der zweistündigen Protestaktion hatte die Initiative Kirchengemeinde vor Ort aufgerufen. Das nach eigenen Angaben von 247 Kirchengemeinden im Bistum Trier unterstützte Bündnis will, dass die derzeit noch 887 Pfarreien mit ihrem Vermögen bestehen bleiben können, wenn dies vor Ort gewünscht ist.

Nach dem Willen des Bistums sollen die in 172 Pfarreiengemeinschaften organisierten Pfarreien in zwei Jahren in 35 XXL-Pfarreien aufgehen. Offiziell heißen sie Pfarreien der Zukunft.

Parallel zur Demonstration stellten sich Verantwortliche des Bistums der Diskussion. Bischof Stephan Ackermann selbst wollte mit den Kritikern vor Ort diskutieren, hieß es im Vorfeld aus Bistumskreisen. Mehr später online.

